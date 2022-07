Juventus su Bremer, TS: “Profilo che piace ad Allegri. Ma costa tantissimo”

In caso di addio a De Ligt, la Juventus potrebbe fiondarsi su Bremer. Il difensore del Torino è uno degli obiettivi dei bianconeri, anche se l'Inter è da tempo sul centrale italo-brasiliano: "Gleison Bremer è un altro profilo che a Massimiliano Allegri decisamente non dispiace. Il valore aggiunto consiste nelle qualità del giocatore - che rientra indubbiamente tra i migliori profili emersi recentemente nel campionato italiano - e nel fatto, appunto, che nel campionato italiano abbia già maturato esperienza. E’ pur vero che alla Juventus il pallone ha un altro peso rispetto ad altre realtà non aduse a lottare per lo scudetto, ma il fatto di conoscere già il contesto italiano non guasta", sottolinea Tuttosport. Cairo, però, dà una valutazione di 40-50 mln di euro.