Sportitalia – Juventus, sgarro al Napoli: bloccato Milik, arriverà a luglio a zero

Il futuro di Milik sembra essere sempre più lontano da Napoli. L’attaccante polacco, in scadenza di contratto a giugno, è libero di accordarsi con altre squadre in vista della nuova stagione. E pare proprio questo il probabile epilogo della vicenda. Secondo Sportitalia, infatti, Milik avrebbe già raggiunto l’intesa con la Juventus. “Ecco perché il club bianconero non vuole fare grandi sforzi per una punta a gennaio, avendola già bloccata per luglio a zero, con un tiro mancino al Napoli, che così non incasserà nulla”, riporta Sportitalia.