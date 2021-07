GdS – Tutti pazzi per Kaio Jorge: ha l’accordo col Milan. Inter e Juve…

Le ultimissime sul futuro del baby attaccante brasiliano del Santos, sempre più vicino a sbarcare in Europa

Il Milan insiste per Kaio Jorge, ma altre italiane sono vigili sulla situazione. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport nel podcast odierno sul mercato, “il Milan continua la sua marcia di avvicinamento alla stellina del Santos Kaio Jorge. Il giocatore ha accettato l’offerta rossonera, ora si attende l’accordo tra i due club. Si tratta di un attaccante in scadenza a dicembre e da mesi nei radar di Juventus, Inter e Napoli. Il Milan per ora è nettamente in vantaggio e spera di chiudere a breve”. Le altre italiane osservano e per ora non rilanciano.