Inter, in 5 in uscita per provare a prendere Kanté. E Conte spera ancora in un nome

E’ chiaro il diktat dell’Inter sul mercato: prima le cessioni per liberare spazio, poi i rinforzi. Ecco perché per arrivare al sogno chiamato N’Golo Kanté, il club nerazzurro dovrà piazzare i propri esuberi in modo da avere a disposizione un importante tesoretto. Scrive Il Giorno: “Candreva è seguito da Sampdoria e Fiorentina, Perisic ha sul tavolo una proposta di prestito con diritto di riscatto dal Lipsia. Joao Mario e Dalbert sono con le valigie pronte ma non sono ancora riusciti a trovare acquirenti.

In ballo c’è anche il possibile addio a Brozovic, se il Bayern Monaco deciderà di sostituire Thiago Alcantara, finito al Liverpool. Dovesse partire il croato, i soldi verrebbero dirottati su Kanté, per il quale il Chelsea chiede almeno 50 milioni di euro. Per l’esterno sinistro che manca in rosa, invece, Conte spera di avere Marcos Alonso in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea”, si legge.