L’Inter ha due domande per Kanté: i tempi. Conte ha fatto due nomi per ‘conquistare il mondo’

L’ultima stagione di N’Golo Kanté non è stata al livello di quelle precedenti. Straordinarie, devastanti. Di livello e costanza di rendimento da renderlo uno dei migliori centrocampisti del mondo. Motivi che hanno spinto Antonio Conte a chiederlo con forza (insieme a Vidal) alla dirigenza dell’Inter, coronando il sogno di portarlo a Milano. ‘Conquisterò il mondo con Kanté e Vidal’, il succo del concetto espresso dallo stesso Conte secondo Alfredo Pedullà nel suo consueto punto di mercato per la Gazzetta dello Sport.

Loro due per costruire un centrocampo da sogno e tentare il definitivo assalto alla Juventus. Ma, tornando a Kanté, quante possibilità reali ci sono, per l’Inter, di arrivare al francese? Qualche incomprensione con Lampard, scrive la Gazzetta, ha fatto sì che il giocatore sia stato tolto dalla lista degli assolutamente incedibili. Un’operazione difficile, molto difficile, ma non impossibile. Per questo serviranno pazienza e cessioni:

“Non a caso l’Inter vuole liberarsi dei contratti importanti, provvedere a due o tre cessioni per presentarsi all’ultima settimana con le mani libere e un doppio quesito. Questo: N’Golo, sei pronto? Hai voglia di fare un’altra esperienza e di lavorare ancora con Conte? In caso di doppia riposta affermativa, non ci sono dubbi che l’Inter procederebbe. Il calciomercato è fatto di pazienza e di respiri profondi: magari N’Golo avrà la pazienza di aspettare e di rischiare fino all’ultima settimana di trattative, quando l’Inter potrebbe aprirgli le porte“.

(Fonte. gazzetta.it)