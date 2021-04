Di Marzio: “Kean in Italia? Scenario sullo sfondo. PSG, passi concreti per trattenerlo”

Il calciatore non si è sbilanciato sul suo futuro. Gioca al club parigino in prestito secco dall'Everton ma secondo il giornalista potrebbero trattenerlo a Parigi

La sua situazione non è definita perché gioca in prestito nel PSG dall'Everton. E questa mattina si è parlato di Moise Kean anche in chiave Inter. Si parla in realtà di uno scontro a due, con la Juventus - sua ex squadra - di mezzo.

Ma, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, il club parigino starebbe lavorando sulla permanenza del calciatore, arrivato nella scorsa stagione in prestito secco e capace di realizzare in 33 presenze 16 gol. La valutazione che il club inglese farebbe è di almeno 40 mln. Solo se Leonardo non riuscisse a trattenere il giocatore a Parigi entrerebbero in gioco altri club ma il giornalista è sicuro: per ora è uno scenario che resta sullo sfondo. Perché il PSG è pronto a passi concreti per trattenerlo. E in Francia si dice anche che sia Icardi il primo candidato tra gli attaccanti a lasciare la capitale.