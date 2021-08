UFFICIALE – Keita torna in Serie A: l’ex Inter è un nuovo giocatore del Cagliari

L'attaccante senegalese giocherà in Italia nella prossima stagione: accordo trovato, è un nuovo giocatore del Cagliari

Balde Diao Keita torna in Serie A dopo il prestito alla Sampdoria della scorsa stagione. L'attaccante ha risolto il contratto con il Monaco e ha firmato un triennale con il Cagliari: è dunque un nuovo attaccante a disposizione di Leonardo Semplici, come si apprende dal sito ufficiale della Lega. In questa finestra di mercato, Keita era stato accostato anche all'Inter di Simone Inzaghi.