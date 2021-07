Repubblica – Keita torna all’Inter? C’è una persona non convinta del colpo

Non tutti sono favorevoli al ritorno dell'attaccante senegalese in nerazzurro, come svela il quotidiano oggi

Alessandro Cosattini

Keita Balde nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza all’Inter in chiave mercato. Il suo procuratore, Federico Pastorello, ha incontrato anche i dirigenti nerazzurri per parlare del suo possibile ritorno ad Appiano Gentile. Non tutti, però, sono convinti del colpo Keita come svela La Repubblica: “Si è offerto, il Monaco è pronto ad andare incontro al ragazzo pur di farlo tornare in Italia, ma la candidatura del senegalese non scalda il cuore di Ausilio”, si legge.