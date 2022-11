Kessie-Barça, voci dall’Inghilterra: due club pronti ad acquistarlo

In Premier League ci sarebbero due società pronte a fare un'offerta ai catalani per il cartellino dell'ivoriano

Quando non ha rinnovato con il Milan, per diverso tempo si è sentito parlate del possibile approdo di Kessie all'Inter. Alla fine però il centrocampista è sbarcato al Barcellona. Ora si parla di un suo possibile addio a gennaio. Smentita dall'agente, Atangana, l'ipotesi è rimbalzata tra Inghilterra - ne parlato per prima 'Fútbol Total' - e Spagna ed è stata riportata dalle testate giornalistiche sportive spagnole.