CM – Kessié, niente ritorno al Milan: “E non è un segreto che l’Inter…”

Franck Kessié di nuovo accostato all’Inter. Molto apprezzato dal club nerazzurro fin dai tempi dell’Atalanta, il centrocampista ivoriano è nel mirino in chiave mercato. Ecco quanto svelato da calciomercato.com sull’interesse dell’Inter per l’ex giocatore del Milan.

“Non è un segreto, all’Inter Franck Kessié è sempre piaciuto e continua a piacere. Come non è un segreto che a giugno il calciatore tirerà le somme di questa sua stagione a Barcellona. Nelle scorse settimane si era diffusa una voce di un suo possibile ritorno al Milan, niente di più sbagliato. Una mezza verità, dato che di mezzo ci sarebbe sempre Milano, ma sponda nerazzurra. L’operazione è tutt’altro che semplice e richiede tempi lunghi perché, come detto, il calciatore ivoriano intende terminare la stagione in blaugrana, dove è convinto di potersi ritagliare il giusto spazio. E si sa, più lunghi sono i tempi, più ci sono possibilità che le cose cambino in corsa, ma l’Inter non ha intenzione di mollare il colpo ed è vigile su Kessié”, si legge.