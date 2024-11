Ambizioni

«Ma è meglio dire che ho già iniziato a lavorare con il mio staff tecnico sullo scouting del giocatori e ci prepariamo per questo nuovo inizio. Sono felice di essere tornato nel luogo in cui sono stato per molto tempo come giocatore della Nazionale. Sono un privilegiato, forse non so esprimere le emozioni in modo adeguato, ma sono sicuro del mio lavoro e della mia dedizione. Grazie ancora a tutti per la fiducia. Gli obiettivi sono i più alti possibili. Voglio avere un approccio modesto, ma ambizioni elevate», ha aggiunto l'ex nerazzurro.