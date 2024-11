Il processo di crescita di Yann Bisseck all'Inter prosegue, ma già l'ottima scorsa stagione ha attirato sul centrale tedesco le attenzioni di alcuni club europei. Lo racconta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna: "Il tedesco è cresciuto in maniera esponenziale. Inzaghi gli ha dato fiducia contro Manchester City e Arsenal, segnale tangibile del livello di maturità ormai raggiunto dal tedesco. È destinato ad entrare nel giro della sua nazionale, inevitabilmente.Bravo il direttore sportivo Piero Ausilio, che un anno fa lo prese in Danimarca, dall’Aarhus, per 7,2 milioni di euro.