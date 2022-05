Vice Gosens, resiste l’opzione Kostic. “Stesso agente di Correa e Dzeko. Da capire se…”

L'addio di Perisic spalanca la porta a Gosens, che diventerà subito titolare dopo sei mesi di apprendistato in nerazzurro

"Da tempo sul taccuino nerazzurro c'è il nome di Cambiaso del Genoa, nazionale Under 21 reduce da un'ottima prima parte di stagione, ma praticamente fuori da marzo per infortunio. Con il Grifone retrocesso può essere un'occasione anche se pure il Napoli lo vuole. A proposito di giocatori retrocessi (stavolta con il Cagliari), occhio a Bellanova che però è destro e verrà riscattato da Giulini (dal Bordeaux) per rivenderlo. Può essere un'idea, utilizzando Darmian sull'out opposto. Opzioni più care sono soprattutto Udogie dell'Udinese (15-20 milioni) e Kostic dell'Eintracht Francoforte. Quest'ultimo ha un solo anno di contratto con i tedeschi e, come agente, Alessandro Lucci, lo stesso di Dzeko e Correa. Il trentenne serbo è stato per anni tra gli obiettivi: da capire se il club nerazzurro vorrà puntare su un giovane o se preferirà una coppia di esperti"