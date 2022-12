Inter, Koulibaly tra i 5 nomi per la difesa se non rinnova Skriniar: lo scenario

Sono cinque i nomi che i dirigenti dell’Inter valutano per la difesa in caso di mancato rinnovo di Milan Skriniar: c'è anche Koulibaly

Sono cinque i nomi che i dirigenti dell’Inter valutano per la difesa in caso di mancato rinnovo di Milan Skriniar. C’è sempre fiducia al momento, ma fino alla deadline fissata per metà gennaio, i sondaggi in giro per l’Europa proseguiranno.