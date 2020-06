Juve, Lazio, Dortmund: tutti pazzi per Kumbulla. Ma l’Inter ha la combinazione vincente

Tutti pazzi per Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 è stato uno dei migliori prospetti che la SeriA 2019-2020 ha potuto ammirare fino al momento dello stop per Coronavirus. Il centrale albanese, con l’Hellas Verona, ha dimostrato appieno il suo valore a tal punto che le big, italiane ma anche straniere, si sono fiondate su di lui con Juventus, Inter, Lazio, Napoli, inglesi e tedesche in piena corsa.

POSIZIONE INTER – Ma L’Inter è tra le favorite e La Gazzetta dello Sport spiega anche il perché: “La questione centrale, come sempre, è il prezzo. Il Verona chiede 30-35 milioni e avrebbe il sogno di tenere Max per un’altra stagione, soprattutto se Juric restasse. Complesso, molto complesso. Kumbulla si sente pronto per il salto e nelle prossime settimane sceglierà. Meglio, troverà un accordo con chi farà un’offerta convincente al Verona. Al momento bisogna cercare in A, perché le candidate italiane sono in vantaggio. L’Inter si è mossa da tempo e può offrire una combinazione “soldi più giocatori”, magari con Eddie Salcedo e Federico Dimarco, ruoli diversi – un attaccante e un terzino sinistro – ma entrambi in prestito al Verona. Il presidente Setti spera che un’asta porti il prezzo sempre più in alto, ma in epoca di coronavirus è molto complesso”, commenta la Rosea.

JUVENTUS E LAZIO – Su Kumbulla ci sono anche Juventus – ma i bianconeri non possono spendere la cifra richiesta dal Verona per un altro difensore vista la completezza di reparto – e Lazio – con il fattore Tare (albanese come il difensore) sommato ad una maglia da titolare in una difesa a tre, sistema attuale del Verona – mentre Dortmund e Lipsia, al momento, sono più indietro. Per La Gazzetta, tra Inter e Lazio saranno decisive le cessioni: “Il futuro di Lautaro e Milinkovic, oltre a quello di un pari ruolo come Godin, può orientare disponibilità economica e conseguente destino di Max, che nei prossimi due mesi dovrà confermarsi. Tra un anno, se il mondo va così veloce, potrebbe essere anche sulla Luna”.