Kumbulla, il Verona vuole almeno 20 mln: Inter in pole. GdS: “La doppia mossa nerazzurra…”

L’Inter ha effettuato passi in avanti per Marash Kumbulla, giovane difensore classe 2000 del Verona. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega l’intervento ora del club nerazzurro per evitare aste a giugno.

ALTRO INCONTRO – Dopo l’assemblea di Lega, ieri c’è stato un nuovo incontro tra i due club che hanno provato a gettare le basi per un’intesa.“Il Verona ha messo subito in chiaro che non intende cedere il suo gioiellino prima dell’estate e conta di incassare almeno 20 milioni. Kumbulla è un jolly di sicuro avvenire e sopratutto è un 2000, cosa che garantirebbe alla sua prossima squadra un posto “libero” in più in rosa per le prossime tre stagioni. Per superare la concorrenza di Napoli, Juve, Lazio e Atalanta, l’Inter è pronta a girare subito in prestito Dimarco e a rinnovare il prestito di Salcedo all’Hellas per la prossima stagione, magari valutando anche una ipotesi di diritto di riscatto e controriscatto. Dettagli da sistemare, ma ciò che conta ora è che l’Inter è in pole per Kumbulla”.