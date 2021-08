Sky – Lacazette-Inter? “Il nome è circolato per i nerazzurri: cosa ci risulta”

L'attaccante francese, in uscita dall'Arsenal, è stato accostato anche al club nerazzurro per il post Lukaku

Soprattutto dall’Inghilterra, nei giorni scorsi è stato accostato anche il nome di Alexandre Lacazette per l’attacco dell’Inter. Qual è la situazione? Ne ha parlato Marco Demicheli a Sky Sport: “Lacazette in Italia per il post Lukaku? Il suo nome era circolato in orbita Inter, ma non ci sono stati contatti a quanto ci risulta per i nerazzurri”, le sue parole sul francese.