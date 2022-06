Pedullà: “Lautaro Martinez, il Tottenham offrirà 90 mln. Due cose sono sicure”

Il Tottenham prepara un’offerta da 90 milioni di euro per Lautaro Martinez. Lo ha svelato ieri Alfredo Pedullà in diretta a Sportitalia e poi sul suo sito ha aggiunto ulteriori dettagli: “Due cose sono sicure: Lautaro Martinez vuole restare, il Tottenham farà l’impossibile per stapparlo all’Inter. E soltanto in un secondo momento i nerazzurri – con Lukaku e Dybala dentro – valuteranno la posizione di Dzeko”, si legge.