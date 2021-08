Inter, Dzeko affare anche per Lautaro: “Dopo l’addio di Lukaku, il Toro…”

Lautaro Martinez ha perso il gemello Lukaku ma l'arrivo del bosniaco gli consente di avere al fianco una punta che gioca per la squadra

"Un innesto definito rapidamente non solo per sostituire Romelu Lukaku , ma anche per mantenere Lautaro Martinez sul rendimento elevato esibito nelle ultime due stagioni. È duplice il motivo che ha spinto l’Inter verso l’acquisto di Edin Dzeko". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla trattativa lampo chiusa per l'attaccante bosniaco, il cui impatto sarà importante anche sul gioco di Lautaro Martinez. "Pur essendo molto diversi per caratteristiche tecniche e fisiche, Dzeko e Lukaku hanno in comune una propensione calcistica: sono entrambi attaccanti in grado di sviluppare una mole di gioco significativa a beneficio del resto della squadra, capaci di sfruttare la loro mole per aprire spazi ai compagni", spiega infatti il quotidiano.