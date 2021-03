TS – Lautaro, l’agente è a Milano ma deve pazientare. I dettagli del nuovo contratto

L'argentino è stato determinante nella gara contro il Torino non solo per il gol ma anche per il rigore procurato. Alla fine ha parlato del rinnovo

Eva A. Provenzano

Dopo i due gol segnati ieri contro il Torino la premiata ditta Lu-La ha segnato per l'Inter 33 gol in Serie A. Per Lukaku il 19esimo, il 14esimo per Lautaro Martinez che è stato decisivo con il Torino. Si è procurato pure il rigore che poi ha segnato il belga. I due sono la seconda coppia più decisiva in Europa. Primi Lewandowski e Müller, a 41 gol segnati insieme.

Il giocatore argentino, dopo la partita, ha parlato dell'ottava vittoria consecutiva dei nerazzurri ma anche del suo contratto e ha spiegato che "l'Inter è in difficoltà, stiamo lavorando per il rinnovo e arriverà, sono tranquillo".

TuttoSport spiega che le difficoltà sono dovute anche al fatto che tutti i dirigenti nerazzurri sono bloccati dal covid19. "Beto Yaque, arrivato da qualche giorno a Milano, deve pazientare un po’". Insomma l'agente è già in città. Ma le basi per il rinnovo erano state poste già a gennaio. Ritocco importante sul contratto del calciatore: guadagnerà fino al 2024, 4.5 mln di euro a stagione. L'Inter ha anche ottenuto che venga cancellata dal prossimo contratto la clausola rescissoria da 111 mln che era presente in quello che le parti avevano sottoscritto quando Lautaro è arrivato in Italia dall'Argentina e dal Racing.

(Fonte: TS)