Repubblica – Inter, Lautaro vuole restare a lungo: rinnovo, i tempi dell’annuncio

La volontà comune è continuare insieme a lungo. Lautaro Martinez e l'Inter hanno resistito alle tentazioni provenienti dall'estero

"La corte del Tottenham e dell'Atletico Madrid per Lautaro Martinez non hanno superato la resistenza dell'Inter. Dopo la cessione di Lukaku al Chelsea, i nerazzurri non faranno partire in questa stagione l'argentino. L'entourage del centravanti e i dirigenti dell'Inter si sono incontrati oggi: il rinnovo è più vicino - l'offerta da 6 milioni a stagione per 5 anni può portare alla firma - e Lautaro ha espresso il desiderio di restare a lungo in nerazzurro. L'annuncio potrebbe arrivare al termine della sessione di mercato".