La Stampa – Lautaro, tra Inter e Barcellona restano due problemi da risolvere. E Griezmann…

Anche l’edizione odierna de La Stampa parla della trattativa Barcellona-Lautaro Martinez: l’attaccante argentino dell’Inter è un grande obiettivo dei blaugrana che cercano un bomber per il futuro: “In Spagna insistono: Lautaro Martinez sarà la prossima spalla di Leo Messi in maglia blaugrana. Proprio come vuole la Pulce che ha già cooptato il Toro nerazzurro al suo fianco nella nazionale argentina. E vuole fare altrettanto al Camp Nou. I contatti tra i catalani e l’entourage dell’attaccante sono molto avanzati. Impossibile per Lautaro resistere al corteggiamento di Messi”, spiega il quotidiano che però evidenzia due problemi.

NO ALLA CLAUSOLA – Il primo riguarda alla ‘forma’ perché l’Inter vorrebbe che sia il giocatore a chiarire la propria volontà, magari dicendo no alla proposta di rinnovo ma, da questo punto di vista, non ci sono segnali da parte di Lautaro che non vuole rompere con il club che lo ha portato in Europa. Un altro tema, il più importante, riguarda il lato economico: il Barcellona non vuole pagare la clausola (111 milioni) ma punta ad inserire giocatori (si parla di Vidal e uno tra Miranda e Semedo) per abbassare la cifra a 70 milioni di euro.

GRIEZMANN – Per La Stampa è da escludere l’ipotesi Griezmann, accostato all’Inter nelle scorse settimane: “Griezmann sarebbe un sogno, ma ha un ingaggio elevatissimo: 20 milioni a stagione”, chiosa il quotidiano.