Lautaro, c’è la chiave… ma non dal Barça. All’Inter un nome clamoroso: “Il sì soddisfa tutti”

La trattativa che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona potrebbe essere vicina a una svolta. E questo per le ultime novità che arrivano dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di un asse di mercato molto caldo sull’asse Milano-Barcellona-Manchester City. Eh sì, perché la chiave dell’operazione arriverebbe proprio dalla città inglese, sponda City.

Lì gioca Joao Cancelo, già in nerazzurro nella stagione 2017-18 e non riscattato dal Valencia. Ora, però, la situazione è decisamente cambiata. Cancelo rientrerebbe in uno scambio tra City e Barcellona, con Semedo a volare in Inghilterra e il portoghese in Catalogna. Solo di passaggio, però, perché l’operazione prevede che lo stesso Cancelo venga poi offerto all’Inter come contropartita per Lautaro. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“Lautaro per Cancelo: partorire uno scambio che soddisfi l’Inter passa attraverso il ritorno dell’esterno che è andato via con molti rimpianti. Il modo per dribblare il paletto da 111 milioni di euro, in Catalogna l’hanno trovato sistemando al tempo stesso anche la corsia destra dell’Inter. Un triangolo di operazioni che coinvolge un’altra big come il Manchester City: Cancelo verrebbe dirottato in Spagna nello scambio con Semedo e poi mandato da Conte“.

