Lautaro Martinez, il clamoroso retroscena: “Aveva già firmato dei documenti per…”

Un interessante retroscena di mercato raccontato da Fabrizio Romano su Lautaro Martinez, uomo del momento in casa Inter

Un interessante retroscena di mercato raccontato da Fabrizio Romano. Ecco le sue parole su Lautaro Martinez: “Se ne parla quando segna e quando non segna, sempre. Oggi è importante ribadire che è molto contento all’Inter. Sa bene che la società dovrà prendere decisioni anche in uscita e se dovessero arrivare offerte clamorose, l’Inter dovrà fare ragionamenti. L’interesse dell’Atletico Madrid è storico, lui aveva già firmato dei documenti prima dell’intervento di Ausilio e Zanetti che l’hanno portato all’Inter. Non è cambiato nulla all’Atletico, piace sempre tantissimo, ma l’Inter è contenta con Lautaro e viceversa”, le sue dichiarazioni a The Here We Go Podcast (ITA).