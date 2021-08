Lautaro-Inter, c’è volontà di rinnovare il contratto. Per il Toro altri 5 anni

Nella prossima settimana inizieranno i colloqui con l'entourage dell'attaccante per rinnovare il contratto con l'Inter

Ceduto Lukaku , l'Inter non intende privarsi di altri big, soprattutto nel reparto avanzato. Nei prossimi giorni verrà affrontato anche l'argomento del rinnovo di Lautaro Martinez.

"Lautaro è diventato sempre più centrale nei piani della società nerazzurra. Il numero 10, nelle idee del club, è il presente e il futuro e per questo c'è la volontà di rinnovare il contratto. Previsti dunque per la prossima settimana degli incontri con l'entourage dell'argentino per discutere di un prolungamento quinquennale: le due parti sono vicine e vogliono continuare insieme", spiega Gianluca Di Marzio.