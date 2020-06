TS – Lautaro, l’Inter si siede solo per quest’offerta. Le cose cambierebbero solo se…

Beppe Marotta è stato chiaro: “Sono ottimista che si possa continuare con Lautaro Martinez anche l’anno prossimo”. Tuttosport, nella sua edizione odierna, analizza le dichiarazioni dell’ad dell’Inter, dando aggiornamenti sulla trattativa con il Barcellona: “Parole che stanno a indicare come i nerazzurri stiano guardando con più fiducia alla permanenza di Lautaro, la cui clausola da 111 milioni – valida per l’estero – scadrà il prossimo 7 luglio. E fino a quella data, a meno che qualche società non decida di attivarla, nessuno ha intenzione di sedersi al tavolo delle trattative.

Il pressing del Barcellona sul gioiello interista è ormai noto e se i catalani non dovessero pagare la clausola, potrebbero trovarsi costretti a trattare su basi decisamente molto onerose in regime di contrattazione libera. L’Inter, per aprire un tavolo attorno al quale sedersi, vuole 90 milioni di euro in contanti più il cartellino di una contropartita tecnica gradita, identificata nel laterale mancino Junior Firpo. Ovviamente, le cose potrebbero cambiare qualora il giocatore dovesse chiedere ufficialmente di essere ceduto, con l’Inter che dovrebbe ammorbidire la sua posizione andando in una posizione di minor forza”.