Mundo Deportivo – Lautaro, arriva la doppia smentita del Barcellona. Ma l’Inter vuole tenerlo

Continua l’incessante pressing del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Il club Blaugrana punta tutto sul numero 10 dell’Inter e lo ha individuato come l’ideale successore di Luis Suarez al fianco di Leo Messi. La dirigenza catalana non sembra disposta però a pagare la clausola rescissoria del giocatore da 111 milioni di euro ed è alla ricerca della giusta offerta per convincere il club nerazzurro a lasciarlo partire. Nelle ultime ore si è parlato di un’importante proposta pervenuta dagli uffici del Camp Nou: 80 milioni cash più due giocatori tra Semedo, Firpo e Todibo.

Il Mundo Deportivo, però, ha contattato alcune fonti del club, che hanno smentito totalmente questo tipo di offerta: anzi, il Barcellona attende ancora di sapere quali giocatori potrebbero interessare all’Inter per un eventuale scambio. I catalani hanno inoltre comunicato come non sia prevista alcuna deadline per la chiusura dell’affare: ma il presidente dell’Inter Steven Zhang continua a nutrire grande fiducia nel fatto che Lautaro possa restare ed aiutare il club a conquistare grandi successi.