Inter, Cds conferma: “Lautaro, il Barça tratta. Griezmann? Occhio ad un gioiello in mezzo”

Domani a Roma Antonio Conte ritroverà in campionato la sua straordinaria coppia gol formata da Romelu Lukaku e. Il Corriere dello Sport non dimentica però il mercato e pone un interrogativo che fa tremare i tifosi nerazzurri: “Il grande punto interrogativo è se saranno ancora insieme nella prossima stagione. E’ vero che anche il Real Madrid si è aggiunto alla corsa, ma è il Barcellona a fare maledettamente sul serio per prendersi Lautaro . L’argentino ormai è il grande obiettivo di mercato per la prossima estate. Con una novità, però: niente clausola di uscita da 111 milioni (valida dal 1° al 15 luglio), il club blaugrana vuole trattare perché punta ad inserire nell’operazione una o più contropartite tecniche. E, in questa ipotesi, ci sarebbe pure la disponibilità a valutare il “Toro” più di quei 111 milioni.