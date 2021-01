Di Marzio: “Inter-Lautaro, incontro positivo: c’è un’intenzione. Clausola sarà invariata”

“Passi avanti, voglia di arrivare presto alle firme”. Apre così Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, in merito all’incontro avvenuto oggi pomeriggio tra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez per discutere il rinnovo di contratto. Ecco i dettagli: “L’intenzione è quella di trovare un accordo fino al 2024 con un adeguamento dell’ingaggio fino a raggiungere il tetto salariale, riservato ai giocatori top della squadra. Non è stato affrontato, invece, il tema legato alla clausola, che resterebbe di 111 milioni per l’estero, senza ulteriori novità. Le parti ora si dovranno nuovamente riaggiornare per limare le ultime distanze sulle cifre e arrivare alla tanto desiderata fumata bianca”.