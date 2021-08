Sky – Lautaro, chiesti 8mln a stagione all’Inter: clima disteso, possibile presenza di bonus

Ecco gli ultimi aggiornamenti da Sky Sport sulla trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter: strada tracciata

Nella giornata di oggi, Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, ha pranzo con il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, e il suo vice, Dario Baccin. Obiettivo chiaro: limare per quanto possibile le distanze per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino.

Come riporta Sky Sport, la richiesta iniziale dell'agente del Toro è stata di otto milioni di euro netti a stagione. L'Inter, secondo quanto riferito, fa un ragionamento sullo stipendio lordo, dato che per chi è già in Italia corrispondono tassazioni diverse rispetto a chi, per esempio, usufruisce del decreto crescita arrivando dall'estero. Il club nerazzurro, comunque, cercherà di andare incontro alle esigenze del calciatore in tempi relativamente brevi, magari inserendo all'interno del contratto dei bonus.