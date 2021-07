Mercato Inter, Gazzetta svela: “Dove si immagina Lautaro Martinez in futuro”

L'argentino ha le idee chiare in vista del futuro, come svela Gazzetta in un approfondimento sul Toro

Alessandro Cosattini

La finale di Coppa America con la sua Argentina contro il Brasile, poi le vacanze e la nuova stagione. Lautaro Martinez è pronto a scendere in campo con la nazionale, poi si godrà un periodo di relax, prima di riattaccare la spina. E da Gazzetta.it arrivano importanti notizie sul futuro del Toro: “Lautaro Martinez vuole l'Inter, aspetta l'Inter e nel futuro si immagina ancora all’Inter”, si legge. Le parti devono trovare l’intesa sul rinnovo, ma Lautaro vuole restare in nerazzurro.