Inter, Lautaro Martinez sacrificato in estate? “Non a caso di è parlato di…”

Si rincorrono i rumors su Lautaro. La Gazzetta non ha escluso l’addio all’Inter in estate, nonostante le parole del procuratore

Si rincorrono i rumors su Lautaro Martinez. Oggi sul suo futuro si è espresso anche l’agente, Alejandro Camano. Ma La Gazzetta dello Sport non ha escluso l’addio all’Inter in estate, nonostante le dichiarazioni del procuratore. “Lautaro è anche un uomo mercato e le voci su un possibile sacrificio estivo sull'altare del bilancio restano vive. Non a caso in Inghilterra si è parlato di un interesse del Manchester United e l'Atletico di Simeone lo tiene sempre nel mirino”, si legge sul sito della rosea.