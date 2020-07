Inter, colpo di scena per Lautaro? Gazzetta: “Tutto fa pensare che alla fine il Toro…”

Lunedì 7 luglio sarà un giorno chiave per capire il futuro di Lautaro Martinez. Nel primo giorno della prossima settimana, infatti, scadrà la clausola rescissoria di 111 mln di euro, dopo la quale l’Inter potrà decidere di trattare con il Barcellona al prezzo da lei fissata. Per La Gazzetta dello Sport, il futuro del Toro sembra sempre più a tinte nerazzurre: “Nelle prossime settimane i contatti tra Inter e Brescia torneranno ad essere frequenti per provare a sbloccare la situazione, che al momento resta di stallo. L’Inter infatti aveva altre priorità da sistemare. Due missioni per rendere sempre più forte la squadra: il colpo Hakimi è di quelli che cambiano gli equilibri, così come il pugno duro tenuto fin qui col Barcellona per l’affare Lautaro. La clausola scade lunedì e tutto fa pensare che alla fine il Toro resterà ancora nerazzurro. Così l’Inter potrà concentrarsi sulle prossime mosse”.