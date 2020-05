Lautaro, dal Barcellona offerta choc “pronta a essere firmata”. E c’è anche lo sgarbo all’Inter

Sono settimane decisive per il futuro di Lautaro Martinez, sempre più nel mirino del Barcellona. L’offerta dei catalani al ragazzo è chiara, spiega La Gazzetta dello Sport: 10 milioni a stagione “pronta ad essere firmata”. Ma il giocatore non ha ancora scelto il suo futuro e non ha ancora comunicato all’Inter di voler partire. Ed ecco che allora i catalani sembrano intenzionati allo sgarbo a Marotta e Ausilio, come si legge sulla Rosea: “Il Barcellona ha fatto la sua mossa. Ovvero entrare nella affollata corsa a Timo Werner.

L’uomo su cui l’Inter ha messo gli occhi nel caso in cui Lautaro alla fine decidesse davvero di prendere l’aereo diretto per la Spagna. Il Barça, insomma, ha in mente una strategia precisa: sondare gli agenti del 24enne tedesco significa anche volere mettere fretta al primo obiettivo del suo mercato attaccanti. E l’Inter? Marotta e Ausilio vogliono prima conoscere il destino di Lautaro. L’accelerata su Werner può esserci solamente in caso di partenza dell’argentino, che per la società del presidente Steven Zhang resta sempre il piano A dell’attacco anche per il futuro“.