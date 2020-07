Lautaro, a Barcellona ottimisti anche senza clausola. Sport: “Lui ha detto all’Inter di…”

Scoccata la mezzanotte di oggi, martedì 7 luglio, scadrà la clausola di 111 milioni di euro di Lautaro Martinez. Nonostante ciò, riporta Sport, il Barcellona non ha programmato un’operazione lampo per il giocatore e non ha intenzione di affrettare i tempi per prenderlo. Nonostante l’Inter chiederà un prezzo più alto, secondo i catalani questo potrebbe anche scendere: a Barcellona restano “ottimisti” di acquistare il Toro prima del 2 agosto, data di conclusione della Serie A. In Catalogna insistono con l’accordo raggiunto con l’argentino, che avrebbe detto all’Inter di trattare ancora con il Barcellona. Nell’affare resta inseribile il nome di Junior Firpo, che direbbe sì ad una nuova esperienza.