Inter, accordo per 60 milioni più 2 giocatori per Lautaro? La realtà è invece ben diversa

La trattativa per Lautaro Martinez si fa sempre più calda. Sport ha stamattina dato la notizia di un accordo raggiunto tra l’Inter e il Barcellona, ma, secondo quanto riporta SportMediaset, la realtà è ben diversa. A differenza di quanto fanno credere in Spagna, riporta l’emittente, l’accordo è ancora lontano: l’offerta di 60 milioni e due giocatori non viene per niente giudicata soddisfacente in Viale della Liberazione. L’Inter resta ferma sulla sua posizione: la cifra cash, per sedersi a trattare, non può essere inferiore ai 90 milioni. Risulta dunque difficile pensare che si possa trovare un accordo in tempi brevi.