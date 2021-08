Il Tottenham rilancia per Lautaro ma l’Inter non cede. “Rinnoverà a mercato finito”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto a mercato finito

Matteo Pifferi

"L'assedio all’Inter non è ancora finito, ma stavolta in viale della Liberazione la parola d’ordine è resistere. Perché, dopo le dolorose (ma necessarie sotto il profilo economico) partenze di Hakimi e Lukaku, l’ad Marotta e il ds Ausilio si stanno dando un gran da fare per consegnare a Inzaghi, già per la prima giornata, una squadra competitiva". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito agli ultimi giorni di mercato per l'Inter. Oltre al capitolo entrate, i nerazzurri devono fronteggiare diverse offerte per giocatori importanti.

Tottenham-Lautaro, la verità

"L’Inter ha già venduto due dei suoi pezzi più pregiati e per questo ha detto no con forza all’assalto del Tottenham che ha presentato un’offerta ufficiale da 85 milioni più 10 di bonus per avere Lautaro Martinez. Cedere pure il Toro, che ha benedetto la scelta dei dirigenti attraverso le parole del suo agente («Sta bene a Milano, vuole restare» ha affermato Camano) e che sarà ricompensato con il rinnovo del contratto (a stipendio raddoppiato: 5,5 milioni netti) a mercato finito, avrebbe significato una resa anticipata, un modo per radere al suolo non solo le mura, ma anche le fondamenta della squadra", spiega il Corriere dello Sport. Il passivo a bilancio sarà di 200 mln e la società ha dato mandato di reinvestire solo una parte della cifra incassata da Hakimi e Lukaku. Tra l'altro, non va escluso un nuovo rilancio del Tottenham per Lautaro.

De Vrij e Barella

Non solo Lautaro: anche De Vrij, infatti, ha diverse offerte importanti anche se l'Inter ha le idee chiarissime. "Il difensore olandese, assistito da Raiola, un fuoriclasse nel muovere i suoi assistiti da un club all’altro o nel far rinnovare i loro contratti, è nel mirino di un paio di formazioni della Premier, con il Leicester in testa, ma Inzaghi è stato chiaro nel sottolineare che la difesa titolare non va toccata perché è la principale fonte di solidità della squadra", spiega il CorSport. Discorso diverso per Barella che piace ad Atletico e BAyern ma nessuna delle due ha avanzato offerte concrete.