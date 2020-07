Lautaro, pronti rinnovo e ingaggio da top: l’ultima mossa dell’Inter fa scacco matto al Barça

Tra campo e mercato: se l’Inter di Conte oggi è impegnata contro il Bologna, dall’altro lato la dirigenza è attiva per cercare di dare al tecnico una squadra più forte e completa per la prossima stagione. “L’accelerazione nerazzurra per Emerson Palmieri, ha avuto un altro importante effetto collaterale, ovvero il fatto che il Barcellona non potrà più includere nel bouquet di contropartite per Lautaro Martinez il cartellino di Junior Firpo”, spiega oggi Tuttosport. L’interesse dell’Inter per l’ex Roma e Palermo, con il cui entourage i rapporti si sono intensificati, ha portato a nuove considerazioni sull’affare Lautaro, con il Toro che ora è più vicino alla permanenza.

CLAUSOLA – Martedì sarà il giorno “X” nel quale scadrà la clausola rescissoria di 111 mln di euro, unico modo a disposizione del Barcellona per prendere Lautaro senza trattare con i nerazzurri. Da mercoledì in poi, invece, saranno i nerazzurri a dettare le condizioni. “Adesso sarà ancora più difficile smuovere Suning su Martinez, sempre che non sia l’interessato a uscire allo scoperto e a dichiarare apertamente la volontà di raggiungere Leo Messi al Barcellona, però finora mai l’attaccante ha dimostrato insofferenza nei colloqui con Conte e i dirigenti, tanto che l’Inter sta pensando a un attacco che sia ancora incentrato sulla coppia Lukaku-Lautaro, con la conferma di Alexis Sanchez come terza punta (si tratta con il Manchester United, ma il nodo è l’ingaggio) e il possibile arrivo di Olivier Giroud come vice Lukaku, ruolo, di fatto, rimasto sempre scoperto”, aggiunge Tuttosport che parla anche di rinnovo. Per Lautaro è pronto infatti il rinnovo di contratto: l’argentino quest’anno ha guadagnato 2,5 mln di euro più bonus. Per Tuttosport, è facile pensare che il Toro vedrà il proprio ingaggio raddoppiato, oltre ad un anno in più nel contratto, con scadenza dal 2023 al 2024.