Inter, Mundo Deportivo frena: “Accordo Lautaro-Barça? Sì, ma c’è seria differenza tra…”

Nelle scorse ore è trapelata la notizia di un accordo definitivo tra il Barcellona e Lautaro Martinez. Quest’eventualità spingerebbe ancor di più il centravanti dell’Inter verso il Camp Nou, senza dimenticare però l’espressa richiesta del club nerazzurro, ovvero il pagamento dell’intera clausola rescissoria di 111 milioni del giocatore. La notizia del sì del Toro ai catalani, però, non è una novità, come conferma il Mundo Deportivo, che spiega: “L’accordo tra il Barça e l’entourage di Lautaro non è di oggi o di ieri, ha iniziato a essere trattato all’inizio dell’anno e accelerato a febbraio. Ma con l’Inter le cose continuano allo stesso modo, c’è una seria differenza tra ciò che offrono i catalani e ciò che chiedono gli italiani“.