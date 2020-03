SM – Lautaro, svelata offerta Barça: all’Inter tris da urlo. Parte cash? Ecco la somma precisa

Lo sport in Europa si è quasi completamente fermato, ma le voci e le trattative di mercato continuano a impazzare in vista della sessione estiva al termine di questa travagliata stagione. Il nome più discusso, in casa Inter, è sempre quello di Lautaro Martinez, al centro dell’interesse del Barcellona e del Real Madrid.

I blaugrana, in netto vantaggio rispetto ai Blancos anche grazie allo sponsor d’eccellenza Messi, starebbero imbastendo con l’Inter una trattativa per evitare di pagare ai nerazzurri i 111 milioni della clausola rescissoria. Dalla Catalogna, infatti, sarebbero disposti a valutare anche di più il calciatore argentino, a patto di abbassare l’esborso cash e inserendo così delle contropartite tecniche. Quali? Secondo Sport Mediaset, i nomi più gettonati sono Vidal, Semedo e Arthur. Per quanto riguarda il conguaglio economico, grazie alle contropartite tecniche, il Barcellona conta di abbassarlo fino a 50 milioni di euro.

Resta da vedere, a questo punto, cosa ne penserà l’Inter.

