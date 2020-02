Stampa Uk – Lautaro Martinez, il Barça non affonda e lo United ora spera

Si parla di Lautaro Martinez praticamente in tutta Europa. In Spagna parlano del Barcellona, dell’interesse per il giocatore e del fatto che i blaugrana non sarebbero disposti a fare follie per l’argentino. In Italia invece si dice che il club catalano invece sarebbe pronto a pagare più della clausola rescissoria per arrivare al giocatore nerazzurro. Purché si possa pagare in più tranche.

In Inghilterra riprendono queste notizie per parlare dell’interesse del Manchester United per l’attaccante interista. In particolare il Daily Express scrive che le indiscrezioni che arrivano dall’Italia soprattutto hanno fatto alzare le antenne della società inglese. Questo scrive il sito del giornale inglese: “L’allenatore Solskjaer vuole un attaccante perché non è stato ancora sostituito Lukaku. Il Barça vede in Martinez il giocatore ideale per sostituire Suarez, ma i catalani non sono disposti a soddisfare le richieste nerazzurre. Ora i Red Devils sperano di potersi aggiudicare l’argentino in estate“.

(Fonte: Daily Express)