Lautaro, segnali inequivocabili. “Altro no al Barcellona. Verrà ceduto solo se…”

Lautaro Martinez è stato piuttosto chiaro nelle dichiarazioni post Italia-Argentina: la volontà è quella di rimanere all'Inter

Lautaro Martinez è stato piuttosto chiaro: la volontà è quella di rimanere all'Inter , indipendentemente dalle offerte arrivate e che arriveranno nel corso dell'estate. "Il Toro attende a Milano il compagno di nazionale per formare una coppia latina, sanguigna e imprevedibile, ma nel mentre ha riconfermato al suo vicepresidente, e pure al pubblico là fuori, la sua volontà ferma per questo mercato: intende restare a Milano, la città ritenuta perfetta per far crescere la piccola Nina e per coltivare qualche interesse oltre il calcio. Il nuovo ristorante che già gestisce la compagnia Agustina in zona Brera è solo la prima di altre attività messe in cantiere", spiega La Gazzetta dello Sport.

Le parole di Lautaro, però, evidenziano come l'Inter possa anche prendere in considerazione l'idea di privarsene. "Dentro a quel “a me non è stato comunicato niente”, però, c’è un mare di imprevedibilità, quella che di solito abita il calciomercato di tutte le squadre, figurarsi di un club come Inter che ha la necessità di chiudere la sessione con una sessantina di milioni in mano di attivo. Per questo, il suo destino si intreccia sia a quello del connazionale Paulo sia, soprattutto, a quello dell’ex gemello Lukaku. C’è un gran ballo di attaccanti in casa nerazzurra e il finale del finale è davvero imprevedibile", rimarca poi il quotidiano che evidenzia come l'eventuale doppio arrivo di Lukaku e Dybala porti inevitabilmente all'addio del Toro che però ha rifiutato la corte del Barcellona: "Un episodio accaduto nelle ultime settimane è la conferma di questo sentimento generale: il Barcellona era tornato a sondare in via preliminare lo staff dell’argentino, ricordando i tempi pre-pandemia in cui l’affare era praticamente definito, ma stavolta non ha trovato il terreno fertile del 2020"