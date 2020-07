Inter pronta a blindare Lautaro. Rinnovo? Ecco i tempi dell’annuncio senza cessione

Il Barcellona deve fare i conti con difficoltà finanziarie tutt’altro che trascurabili e che, almeno per il momento, allontanano quello che comunque rimane il primo obiettivo per il prossimo mercato: Lautaro Martinez. Ecco perché l’Inter, senza una cessione, è pronta a ritoccare l’attuale stipendio del giocatore. Come scritto dal Corriere dello Sport, il tema verrà affrontato a fine stagione:

“La parola d’ordine è far finire questa annata (Europa League compresa), poi però sarà affrontato l’argomento rinnovo anche per dare una dimostrazione concreta di stima al ragazzo. Il discorso sarà affrontato già ad agosto oppure dopo il 5 ottobre, a mercato chiuso? La logica dice che il tema sarà toccato in estate, ma che con ogni probabilità (senza una cessione) il nuovo contratto sarà ufficializzato in autunno. E l’ingaggio, dagli attuali 2,2 milioni supererà i 5,5 milioni più bonus“.

(Fonte: Corriere dello Sport)