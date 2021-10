Inter, tre club volevano Lautaro: “Le cifre del rinnovo e chi lo vorrà ora…”

Il club nerazzurro ieri ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lautaro subito dopo l'assemblea degli azionisti

“Dopo le importanti cessioni di Hakimi e Lukaku, era necessario blindare il centravanti dell’Argentina, nelle scorse estati avvicinato dai miglior club europei tra cui Barcellona, Atletico Madrid e Tottenham. Del rinnovo si discuteva da tempo, la firma è il riconoscimento per la crescita del giocatore che nella stagione dello scudetto ha segnato 17 gol e che era sbarcato all’Inter nell’estate 2018, arrivato per 20 milioni dal Racing Club. Quest’anno la punta ha già realizzato 5 reti, con il prolungamento l’Inter si mette al sicuro per i prossimi anni. Il 24enne centravanti passerà dagli attuali 2,5 milioni netti di stipendio a 6 più bonus, più del doppio, un giusto premio per il suo rendimento, accompagnato da una crescita costante. Sparisce anche la clausola rescissoria da 111 milioni: chi vorrà acquistarlo non avrà altre strade che trattare con l’Inter”, si legge.