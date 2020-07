TS – Inter-Lautaro, problema per Suning: “Per il Barça è l’unica speranza per convincere Messi”

Non è certo un mistero che il nome di Lautaro Martinez sia stato il primo indicato da Lionel Messi per il rinforzamento del Barcellona. Come non è un mistero che, allo stato attuale, la posizione di Bartomeu come presidente del Barça è appesa a un filo in vista delle prossime elezioni. Ecco perché lo stesso Bartomeu spera di portare il Toro in Catalogna: convincere Leo con l’acquisto dell’argentino. Un problema in più per l’Inter e per Suning, secondo Tuttosport:

“Lautaro Martinez è stato indicato a suo tempo da Messi come primo obiettivo per rinforzare la squadra (…). Questo è un problema per Suning perché è convinzione che Bartomeu per attirarsi nuovamente le simpatie di Messi e sperare in una riconferma come presidente, avrà come unica strada quella di portare Lautaro a Barcellona (…). Il Barça starebbe pensando di chiedere un taglio del 30% agli stipendi dei calciatori, politica che – se portata avanti – difficilmente verrebbe capita se contrapposta a un grosso investimento sul mercato”.

(Fonte: Tuttosport)