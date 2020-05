Lautaro, retroscena clamoroso: “A Barcellona convinti che uscirà allo scoperto. Ma c’è di più”

Non è ancora sufficiente l’offerta formulata dal Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez. I 60 milioni di parte fissa proposti infatti dai catalani all’Inter non si avvicinano alla richiesta dei nerazzurri. Lo sottolinea La Stampa, che svela poi un retroscena riguardante il club Blaugrana: “L’Inter non vuole scendere sotto 80-90 più contropartite tecniche: Vidal o Arthur, Semedo più di Junior Firpo.

Al Camp Nou sono convinti che Lautaro uscirà allo scoperto dichiarando la sua volontà di unirsi a Messi. Anzi, sperano che questo avvenga rapidamente per indirizzare l’affare verso le Ramblas. L’Inter sta riflettendo sulle contropartite tecniche. La trattativa potrebbe fare un salto tra due settimane quando si saprà se riprenderanno Serie A e Liga. L’Inter, in caso di partenza, continua a monitorare Chiesa, il gioiellino che Commisso è pronto a vendere a caro prezzo, ma sul quale è in vantaggio la Juve. Sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono anche Mertens, Aubameyang, Werner e Cavani”.