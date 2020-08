Inter, ag Lazaro: “Con un club siamo molto avanti. Conte? Reciproco apprezzamento”

Intervenuto ai microfoni di SportKrone, Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, esterno classe ’96 di proprietà dell’Inter, ha parlato così del futuro dell’austriaco: “Con un club siamo già molto avanti. Vorrei discutere di tutto questo con Valentino dopo le sue vacanze. Ci sono anche altri club interessati. Sto parlando con alcuni club, ma al momento non esiste alcuna decisione definitiva. Ma con un club siamo molto avanti. È importante che Valentino giochi di più dopo questa stagione. Conte? Abbiamo un ottimo rapporto con lui. C’è un reciproco apprezzamento. Ma il momento non era giusto. Non abbiamo alcuna influenza su ciò che accade all’interno del club”.