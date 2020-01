CdS – Lazaro in partenza: probabile destinazione e altre opzioni

Conte vuole che nella sua rosa ci siano quattro esterni. Per questo l’Inter ha preso Young ancora prima che saltasse il trasferimento di Spinazzola. Ora che la trattativa con la Roma, per lo scambio con Politano, è saltata, i dirigenti interisti si muoveranno per un altro esterno perché l’allenatore nerazzurro ne vuole quattro.

Resteranno Candreva e Biraghi, ma Asamoah non dà garanzie per il ginocchio. Serviranno quindi due innesti sul lato. Oltre all’inglese ci si muove per un altro esterno dato che partirà anche Dimarco (direzione Verona) e Lazaro “che verrà ceduto in prestito, probabilmente al Newcastle (ma occhio anche al West Ham; in Italia c’è il Genoa)”, scrive il Corriere dello Sport.

(Fonte: CdS)