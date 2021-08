Bild – Inter, il Benfica insiste per Lazaro: ipotesi prestito biennale

E' ancora tutto da definire il futuro di Valentino Lazaro, di proprietà dell'Inter e nell'ultima stagione in prestito al Moenchengladbach

Secondo quanto riportato in Germania dalla Bild, infatti, nelle ultime ore il Benfica avrebbe fatto passi avanti con i nerazzurri per avere il calciatore. Nello specifico, la trattativa potrebbe concludersi sulla base di un prestito biennale. Al momento, anche se la Bild non ne parla, resta in piedi l'ipotesi dell'inserimento di un'opzione di acquisto di Lazaro.