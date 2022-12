Lazaro rinato con Juric. Con l’Inter fissato riscatto a 4 mln: il Torino ci pensa

Sono tanti i giocatori dell'Inter finiti in prestito per trovare condizione e continuità. Tra questi c'è anche l'esterno del Torino Valentino Lazaro che, sotto la guida di Juric, sta riuscendo a mettersi in mostra.

"Lazaro è stato la più grande rivelazione del Toro nelle prime quindici giornate della Serie A. Grazie al brillante mercato estivo della società, Juric si è trovato in casa l’esterno che, per caratteristiche, non aveva. Era arrivato in sordina, quasi in silenzio, al tramonto di luglio, mentre il Torino preparava le valigie dal ritiro austriaco per volare a Nizza dove avrebbe giocato la sua ultima amichevole prima del debutto in Coppa Italia. Da allora, Lazaro rapidamente si è guadagnato la fiducia (e la simpatia per il suo modo di essere) dei compagni, dello spogliatoio, di Juric", sottolinea La Gazzetta dello Sport.